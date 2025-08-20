RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Лавров заявил, что возможный саммит с Украиной должен "поставить точку в этом процессе"

Фото: Глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать переговоры с Украиной и допускает проведение возможного саммита, который, по его словам, "должен поставить точку в этом процессе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитируют российские СМИ.

По словам Лаврова, инициатива прозвучала после телефонного разговора диктатора Володмира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Он уточнил, что Кремль предлагает повысить уровень представительства делегаций и вынести на повестку дня не только военные и гуманитарные вопросы, но и "политические аспекты урегулирования".

"Но поскольку эту идею воспринял положительно президент Трамп, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию", - сказал Лавров.

В то же время он подчеркнул, что встречи на высшем уровне требуют тщательной подготовки, чтобы "саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать.".

Возможный саммит Украины и РФ возможный саммит

Напомним, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но выдвигает собственные условия. Любые контакты с участием первых лиц должны "готовиться максимально тщательно".

Кроме того, президент США Дональд Трамп позвонил диктатору РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить проведение переговоров с Зеленским. РФ настаивает на проведении сначала двусторонней встречи.

Российская ФедерацияУкраина