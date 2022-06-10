Лавров заявил, что Кремль не будет отвечать на санкции Украины против Путина
Россия не будет реагировать на санкции Украины против главы Кремля Владимира Путина и других чиновников.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Глава МИД России считает, что на указ президента Владимира Зеленского о санкциях не нуждается в ответе со стороны России.
"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось", - заявил он.
Напомним, 9 июня Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Владимира Путина.
Также в санкционный список Украины попали Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники России.
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