Лавров заявив, що Кремль не відповідатиме на санкції України проти Путіна
Росія не реагуватиме на санкції України проти глави Кремля Володимира Путіна та інших чиновників.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Глава МЗС Росії вважає, що на указ президента Володимира Зеленського про санкції не потребує відповіді з боку Росії.
"Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося", - заявив він.
Нагадаємо, 9 червня Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Володимира Путіна.
Також у санкційний список України потрапили Дмитро Пєсков, Сергій Шойгу, Сергій Лавров та інші високопоставлені чиновники Росії.
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