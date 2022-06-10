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Лавров заявив, що Кремль не відповідатиме на санкції України проти Путіна

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Москва, П'ятниця 10 червня 2022 13:44
Лавров заявив, що Кремль не відповідатиме на санкції України проти Путіна Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не реагуватиме на санкції України проти глави Кремля Володимира Путіна та інших чиновників.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Глава МЗС Росії вважає, що на указ президента Володимира Зеленського про санкції не потребує відповіді з боку Росії.

"Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося", - заявив він.

Нагадаємо, 9 червня Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Володимира Путіна.

Також у санкційний список України потрапили Дмитро Пєсков, Сергій Шойгу, Сергій Лавров та інші високопоставлені чиновники Росії.

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