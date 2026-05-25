Лавров зателефонував Рубіо, щоб пригрозити "системними" ударами по Києву

У російському МЗС заявили, що Лавров провів телефонну розмову з Рубіо за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Глава російської дипломатії повідомив американській стороні, що у відповідь на "терористичні атаки" на території РФ російська армія починає "системні й послідовні удари" по об’єктах у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ, а також по центрах ухвалення рішень.

Крім того, Лавров звернув увагу Рубіо на заяву російського МЗС із рекомендацією для іноземних держав забезпечити евакуацію дипломатичного персоналу та своїх громадян із Києва.

Окремо глава МЗС РФ згадав домовленості щодо України, яких, за твердженням російської сторони, було досягнуто в Анкориджі у 2025 році за пропозицією США. Лавров звинуватив "євроеліти" та українську владу у нібито підриві цих домовленостей.

У Москві заявили, що Лавров і Рубіо нібито підтвердили намір "попри відомі розбіжності" продовжити роботу над нормалізацією діяльності дипломатичних місій Росії та США.