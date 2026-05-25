Война в Украине

Лавров позвонил Рубио, чтобы пригрозить "системными" ударами по Киеву

21:41 25.05.2026 Пн
2 мин
В Кремле назвали удары по Киеву "ответом" на атаки по территории РФ
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву и призвал эвакуировать дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

Читайте также: "Фантомные боли" Москвы: три настоящие причины, почему Россия снова угрожает ударами по Киеву

В российском МИД заявили, что Лавров провел телефонный разговор с Рубио по поручению российского диктатора Владимира Путина.

Глава российской дипломатии сообщил американской стороне, что в ответ на "террористические атаки" на территории РФ российская армия начинает "системные и последовательные удары" по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Кроме того, Лавров обратил внимание Рубио на заявление российского МИДа с рекомендацией для иностранных государств обеспечить эвакуацию дипломатического персонала и своих граждан из Киева.

Отдельно глава МИД РФ упомянул договоренности по Украине, которые, по утверждению российской стороны, были достигнуты в Анкоридже в 2025 году по предложению США. Лавров обвинил "евроэлиты" и украинскую власть в якобы подрыве этих договоренностей.

В Москве заявили, что Лавров и Рубио якобы подтвердили намерение "несмотря на известные разногласия" продолжить работу над нормализацией деятельности дипломатических миссий России и США.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 90 ракет различных типов и около 600 дронов, а главным направлением атаки стал Киев.

После этого спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Киеву "наносились и в дальнейшем будут наноситься".

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что Кремль усиливает риторику об ударах по Киеву из-за отсутствия стратегических успехов на фронте, попытки давления на дипломатическое присутствие в столице и желание отвлечь внимание россиян от атак по территории РФ.

