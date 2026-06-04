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Лавров видав абсурдну заяву про мирні переговори з Україною

18:25 04.06.2026 Чт
2 хв
Що цього разу заважає Москві вести діалог?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Лавров (Getty Images)

У Росії заявили про нібито готовність до мирних переговорів з Україною, але водночас звинуватили Україну в тому, що вони не відбуваються.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА".

За словами російського міністра, країна-агресорка нібито готова вести переговори з Україною, але "не бачить готовності до цього з боку іншої сторони".

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"Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, з ким ми могли б вести діалог", - заявив Лавров.

Абсурдність заяви Москви полягає у тому, що український лідер Володимир Зеленський вчора, 3 червня, офіційно заявив, що готовий до будь-якого формату для наближення миру. В тому числі, й до прямих переговорів з російським диктатором.

"Я готовий до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати у черзі, поки всі закінчать всі конфлікти у світі і потім дійде до нас", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільними" мирні переговори до тих пір, доки Київ не виведе війська з підконтрольної йому частини Донбасу.

За його словами, лише після цього бойові дії будуть призупинені, а все інше Ушаков назвав "марною тратою часу".

Тоді ж керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що заява помічника російського диктатора свідчить про визнання Кремлем того, що він не планує завершувати повномасштабну війну, оскільки Україна відмовляється залишати свою землю.

Водночас в ОП заявляють, що завершення "гарячої фази" війни в найближчі місяці є цілком досяжним. Зокрема, керівник Офісу Кирило Буданов зазначив, що Україна має необхідні можливості для припинення бойових дій до початку зими.

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Російська ФедераціяУкраїнаМирні переговориВійна в Україні