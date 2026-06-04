Лавров видав абсурдну заяву про мирні переговори з Україною

За словами російського міністра, країна-агресорка нібито готова вести переговори з Україною, але "не бачить готовності до цього з боку іншої сторони".

"Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, з ким ми могли б вести діалог", - заявив Лавров.

Абсурдність заяви Москви полягає у тому, що український лідер Володимир Зеленський вчора, 3 червня, офіційно заявив, що готовий до будь-якого формату для наближення миру. В тому числі, й до прямих переговорів з російським диктатором.

"Я готовий до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати у черзі, поки всі закінчать всі конфлікти у світі і потім дійде до нас", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільними" мирні переговори до тих пір, доки Київ не виведе війська з підконтрольної йому частини Донбасу.

За його словами, лише після цього бойові дії будуть призупинені, а все інше Ушаков назвав "марною тратою часу".