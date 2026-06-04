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Лавров выдал абсурдное заявление о мирных переговорах с Украиной

18:25 04.06.2026 Чт
2 мин
Что на этот раз мешает Москве вести диалог?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Лавров (Getty Images)

В России заявили о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной, но при этом обвинили Украину в том, что они не происходят.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА".

По словам российского министра, страна-агрессор якобы готова вести переговоры с Украиной, но "не видит готовности к этому от другой стороны".

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"Мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу с другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог", - заявил Лавров.

Абсурдность заявления Москвы заключается в том, что украинский лидер Владимир Зеленский вчера, 3 июня, официально заявил, что готов к любому формату для приближения мира. В том числе, и к прямым переговорам с российским диктатором.

"Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире и потом дойдет до нас", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразными" мирные переговоры до тех пор, пока Киев не выведет войска с подконтрольной ему части Донбасса.

По его словам, лишь после этого боевые действия будут приостановлены, а все остальное Ушаков назвал "пустой тратой времени".

Тогда же руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что заявление помощника российского диктатора свидетельствует о признании Кремлем того, что он не планирует завершать полномасштабную войну, поскольку Украина отказывается оставлять свою землю.

В то же время в ОП заявляют, что завершение "горячей фазы" войны в ближайшие месяцы вполне достижимо. В частности, руководитель Офиса Кирилл Буданов отметил, что Украина имеет необходимые возможности для прекращения боевых действий до начала зимы.

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