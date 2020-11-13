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Лавров убежден, что Армения выполнит взятые на себя обязательства по Карабаху

Москва, Пятница 13 ноября 2020 01:36
Лавров убежден, что Армения выполнит взятые на себя обязательства по Карабаху
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

В Москве убеждены, что правительство Армении выполнит обязательства, взятые на себя в договоренностях по Нагорному Карабаху. Армянские власти сделали "правильные выводы" из происходящего.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет "Радио Азатутюн".

Глава российской дипломатии заявил, что армянское правительство подписалось под этими договоренностями, "исходя из высших интересов своего народа".

"Я уверен, что целостность соглашения будет сохранена, и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы", - сказал Лавров.

Также он прокомментировал акции протеста, которые начались в Армении после подписания договоренностей. Лавров заявил, что в Москве понимают, что среди вышедших на улицы есть "искренние люди, которым обидно, что все так завершается на данном этапе".

Однако вместе с тем он подчеркнул, что власти должны были в свое время объяснить населению, что "невозможно бесконечно удерживать семь районов и их надо было возвращать".

РБК-Украина писало, что Лавров также заявил, что статус Нагорного Карабаха зависит от того, как будут решены национальный и религиозный вопросы.

Согласно мирным договоренностям, Ереван до конца месяца должен вывести войска и постепенно передать два района Азербайджану. Под контролем армянских сил останутся Степанакерт (Ханкенди), Мардакерт (Агдере), Мартуни (Ходжавенд) и территории, не занятые армией Азербайджана.

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