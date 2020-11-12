Лавров: статус Карабаха зависит от национального и религиозного вопросов

Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)

Статус Нагорного Карабаха зависит от того, как будут решены национальный и религиозный вопросы. Также необходимо прояснить права всех категорий жителей этого региона.

Об этом в интервью российским и иностранным СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, стороны должны работать над восстановлением этноконфессионального согласия в Нагорном Карабахе, как это было "долгие годы во времена СССР".

"Определить статус можно исключительно после того, как будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться. Необходимо восстановить доверие, восстановить межэтнический и межконфессиональный мир. Для этого нужно восстановить храмы и мечети и наладить нормальную жизнь", - заявил Лавров.

В связи с этим, по его мнению, нельзя устанавливать какие-либо сроки для решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Он также выступил за привлечение ЮНЕСКО к восстановлению памятников культуры.

Отметим, национальная и религиозная проблема является очень острой в Нагорном Карабахе. При СССР, когда регион был в составе Азербайджанской ССР, доля азербайджанского населения превысила 21%, однако после развала и войны начала 1990-х практически все азербайджанцы выехали.

Теперь же с фактической победой в войне за Нагорный Карабах официальный Баку хочет вернуть беженцев и их потомков на эти земли. При этом азербайджанцы преимущественно исповедуют ислам, армяне - православие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих интервью заявлял, что многие мечети в регионе были разрушены за последние 30 лет.

Напомним, ранее Армения заявила о создании бесполетной зоны над Нагорным Карабахом.

Согласно мирным договоренностям, Ереван до конца месяца должен вывести войска и постепенно передать два района Азербайджану. Под контролем армянских сил останутся Степанакерт (Ханкенди), Мардакерт (Агдере), Мартуни (Ходжавенд) и территории, не занятые армией Азербайджана.