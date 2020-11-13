Лавров переконаний, що Вірменія виконає взяті на себе зобов'язання по Карабаху

Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)

У Москві переконані, що уряд Вірменії виконає зобов'язання, взяті на себе в домовленостях щодо Нагірного Карабаху. Вірменська влада зробила правильні висновки з того, що відбувається.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише "Радіо Азатутюн".

Глава російської дипломатії заявив, що вірменський уряд підписався під цими домовленостями, "виходячи з вищих інтересів свого народу".

"Я впевнений, що цілісність угоди буде збережена, і вона буде виконуватися. Принаймні, я бачу численні політичні сили у Вірменії, які розуміють, що відбувається і роблять з нього правильні висновки", - сказав Лавров.

Також він прокоментував акції протесту, які почалися у Вірменії після підписання домовленостей. Лавров заявив, що в Москві розуміють, що серед вийшли на вулиці є "щирі люди, яким прикро, що все так завершується на даному етапі".

Однак разом з тим він підкреслив, що влада повинні були пояснити населенню, що "неможливо нескінченно утримувати сім районів і їх треба було повертати".

РБК-Україна писало, що Лавров також заявив, що статус Нагірного Карабаху залежить від того, як будуть вирішені національний і релігійний питання.

Згідно мирних домовленостей, Єреван до кінця місяця повинен вивести війська і поступово передати два райони Азербайджану. Під контролем вірменських сил залишаться Степанакерт (Ханкенді), Мардакерт (Агдере), Мартуни (Ходжавенд) і території, не зайняті армією Азербайджану.