Лавров о назначении спецпредставителя США по "Северному потоку-2": будет ездить и грозить

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отреагировал на возможность создания специального представителя США по "Северному потоку-2". По его словам, в такой способ США планируют использовать новые санкционные инструменты.
Об этом сообщают "РИА Новости".
"Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил Лавров.
Также данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.
Напомним, издание Politico сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2". Он должен будет способствовать закрытию газопровода.
Ранее РБК-Украина писало, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Но пока по ним решение не принято.
Как сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что строительство "Северного потока-2" может остановиться, если США расширят санкции.