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Лавров о назначении спецпредставителя США по "Северному потоку-2": будет ездить и грозить

Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отреагировал на возможность создания специального представителя США по "Северному потоку-2". По его словам, в такой способ США планируют использовать новые санкционные инструменты.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток 2". Будет просто ездить и всем грозить", - заявил Лавров.

Также данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможное назначение спецпредставителя США по "Северному потоку-2" свидетельствует о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.

Напомним, издание Politico сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2". Он должен будет способствовать закрытию газопровода.

Ранее РБК-Украина писало, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Но пока по ним решение не принято.

Как сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что строительство "Северного потока-2" может остановиться, если США расширят санкции.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЛавровСеверный поток-2Санкции
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