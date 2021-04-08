Лавров про призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2": буде їздити і погрожувати

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відреагував на можливість створення спеціального представника США по "Північному потоку-2" . За його словами, у такий спосіб США планують використовувати нові санкційні інструменти.

"Я ось чув, у них, мабуть, від того, що в Договорі з відкритого неба більше не беруть участь, руки розв'язались, вивільнились співробітники, призначають спеціального представника з припинення проекту газопроводу "Північний потік 2". Буде просто їздити і всім загрожувати", - заявив Лавров.

Також дану інформацію прокоментували в Кремлі. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, можливе призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2" свідчить про втручання Вашингтона в справи інших країн.