Лавров про призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2": буде їздити і погрожувати

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відреагував на можливість створення спеціального представника США по "Північному потоку-2". За його словами, у такий спосіб США планують використовувати нові санкційні інструменти.
Про це повідомляють "РИА Новости".
"Я ось чув, у них, мабуть, від того, що в Договорі з відкритого неба більше не беруть участь, руки розв'язались, вивільнились співробітники, призначають спеціального представника з припинення проекту газопроводу "Північний потік 2". Буде просто їздити і всім загрожувати", - заявив Лавров.
Також дану інформацію прокоментували в Кремлі. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, можливе призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2" свідчить про втручання Вашингтона в справи інших країн.
Нагадаємо, видання Politico повідомило, що в Білому домі обговорюють можливість призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2". Він повинен буде сприяти закриттю газопроводу.
Раніше РБК-Україна писало, що Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Але поки по них рішення не прийнято.
Як повідомляв голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися, якщо США розширюють санкції.