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Лавров о ситуации на Донбассе: Украина "переводит стрелки" на Россию

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в том, что она "переводит стрелки" на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Он не признает РФ стороной конфликта на востоке Украины.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты".

По его словам, Украина "отказывается" предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено минскими соглашениями.

"Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить ее стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", - отметил Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цепляется изо всех сил, чтобы не допустить заморозку конфликта на Донбассе. Но ситуация на 99% зависит от Российской Федерации.

Напомним, Зеленский заявил, что войну на Донбассе нужно завершить, пока Владимир Путин остается российским президентом.

Он также подтвердил, что Офис Зеленского ведет переговоры с Кремлем относительно встречи.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча Зеленского и Путина может стать исторической.

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