Лавров о ситуации на Донбассе: Украина "переводит стрелки" на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в том, что она "переводит стрелки" на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Он не признает РФ стороной конфликта на востоке Украины.
Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты".
По его словам, Украина "отказывается" предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено минскими соглашениями.
"Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить ее стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", - отметил Лавров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цепляется изо всех сил, чтобы не допустить заморозку конфликта на Донбассе. Но ситуация на 99% зависит от Российской Федерации.
Напомним, Зеленский заявил, что войну на Донбассе нужно завершить, пока Владимир Путин остается российским президентом.
Он также подтвердил, что Офис Зеленского ведет переговоры с Кремлем относительно встречи.
Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча Зеленского и Путина может стать исторической.