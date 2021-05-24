Лавров про ситуацію на Донбасі: Україна "переводить стрілки" на Росію

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в тому, що вона "переводить стрілки" на Росію в питанні врегулювання ситуації на Донбасі. Він не визнає РФ стороною конфлікту на сході України.
Про це голова МЗС РФ заявив в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти".
За його словами, Україна "відмовляється" надавати Донбасу особливий статус, як це передбачено мінськими угодами.
"Замість цього Київ "переводить стрілки" на Росію, намагається виставити її стороною конфлікту, вимагає посилення антиросійських санкцій", - зазначив Лавров.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чіпляється щосили, щоб не допустити заморозку конфлікту на Донбасі. Але ситуація на 99% залежить від Російської Федерації.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що війну на Донбасі потрібно завершити, поки Володимир Путін залишається російським президентом.
Він також підтвердив, що Офіс Зеленського веде переговори з Кремлем щодо зустрічі.
Крім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може стати історичною.