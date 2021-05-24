RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лавров про ситуацію на Донбасі: Україна "переводить стрілки" на Росію

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в тому, що вона "переводить стрілки" на Росію в питанні врегулювання ситуації на Донбасі. Він не визнає РФ стороною конфлікту на сході України.

Про це голова МЗС РФ заявив в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти".

За його словами, Україна "відмовляється" надавати Донбасу особливий статус, як це передбачено мінськими угодами.

"Замість цього Київ "переводить стрілки" на Росію, намагається виставити її стороною конфлікту, вимагає посилення антиросійських санкцій", - зазначив Лавров.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чіпляється щосили, щоб не допустити заморозку конфлікту на Донбасі. Але ситуація на 99% залежить від Російської Федерації.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що війну на Донбасі потрібно завершити, поки Володимир Путін залишається російським президентом.

Він також підтвердив, що Офіс Зеленського веде переговори з Кремлем щодо зустрічі.

Крім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може стати історичною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаРосійська ФедераціяЛавровДонбас