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Зеленский о Донбассе: 99% зависит от РФ, но цепляемся, чтобы не заморозить конфликт

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Киев, Четверг 20 мая 2021 15:09
Зеленский о Донбассе: 99% зависит от РФ, но цепляемся, чтобы не заморозить конфликт Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цепляется изо всех сил, чтобы не допустить заморозку конфликта на Донбассе. Но ситуация на 99% зависит от Российской Федерации.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ситуация с войной на Донбассе является одним из сложнейших кейсов в мировой практике.

"У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что вы белые, были без половины фигур. Без многих вещей, которые бы мне очень помогли. Действительно, 99% зависит от России. Я не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот. Но вопрос о заморозке конфликта - это тот 1%, о котором я говорю откровенно, за который зацепился я… Мы цепляемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что проще было бы заморосить его.

"В этом нет "зрады", все будет нормально политически… Ну не вышло, еще придет время. Многие страны так живут. Я не боюсь вопросов, не боюсь горячих голов… Я точно понимаю, что делаю, куда иду и для чего", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе нужно завершить, пока Владимир Путин остается российским президентом.

Он также предположил, что США могут привлечь к переговорам по Донбассу.

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