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Лавров пригрозил "самыми серьезными последствиями" за игнорирование требований РФ

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам серьезными последствиями, если они будут игнорировать требования РФ. В частности, те, что озвучены в "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением США и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", - говорится в сообщении.

При этом в МИД добавили, что последствий можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по "гарантиям безопасности".

"Письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры между Лавровым и Блинкеном. Их встреча длилась около 1,5 часа.

После переговоров Сергей Лавров заявил, что США и Россия договорились, что Белый дом предоставит письменные предложения по "гарантиям безопасности".

Подробнее о встрече дипломатов читайте в материале РБК-Украина - "Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше".

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ЛавровЭнтони БлинкенРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки