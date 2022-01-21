Лавров пригрозил "самыми серьезными последствиями" за игнорирование требований РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам серьезными последствиями, если они будут игнорировать требования РФ. В частности, те, что озвучены в "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ .

"До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением США и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", - говорится в сообщении.

При этом в МИД добавили, что последствий можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по "гарантиям безопасности".

"Письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе", - добавили в ведомстве.