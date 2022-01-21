Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше

В швейцарской Женеве прошел очередной раунд американо-российских переговоров по безопасности. О чем говорили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров и чего дальше стоит ждать Украине – подробнее в материале РБК-Украина.

Три раунда переговоров между Россией и Западом на прошлой неделе вполне ожидаемо не смогли снять взаимных противоречий и не дали ответа на главный, предметный вопрос: начнет ли РФ новое масштабное вторжение в Украину. Потому все участники переговоров продолжили свою дипломатическую активность, а напряжение возле украинских границ тем временем только нарастало.

Самое заметное событие последних дней – европейское турне госсекретаря США Энтони Блинкена, который посетил Киев и Берлин, а в пятницу провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Наихудшего варианта – демонстративного выхода России из переговоров, с обвинениями в адрес Запада и началом новой волны агрессии против Украины – пока не случилось. Москва на словах сигнализирует о готовности идти по дипломатическому пути. Хотя ее действия в последние дни скорее говорят об обратном.

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Всю прошлую неделю до женевской встречи российские официальные лица продолжали продвигать свои привычные нарративы: Запад (в первую очередь США) не хочет соглашаться с российскими предложениями по "гарантиям безопасности", которые предусматривают отказ от расширения НАТО на Восток и сворачивание любой активности Альянса в Восточной Европе. А вместо этого продолжает снабжать вооружениями "агрессивный киевский режим", который якобы планирует сам начать "наступление на Донбассе".

Впрочем, Москва подчеркивала, что дальнейшие развитие событий полностью зависит от того, какие письменные ответы на российские предложения по "гарантиям" она получит. При большом желании сигналом о готовности РФ к компромиссам можно было бы считать заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова, который предложил "альтернативу" официальному отказу НАТО от расширения – обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран (в первую очередь, Грузии) в Альянс.

США не согласны закрыть двери НАТО для Украины (фото: twitter.com / SecBlinken)

Впрочем, по сути это ничего не меняет – для приема новых стран в НАТО нужно единогласное решение всех действующих членов, и отказа одной страны более чем достаточно, чтобы сорвать этот процесс. Не говоря уже о том, что такое "обязательство" Вашингтона выглядело бы крайне сомнительно с международно-правовой точки зрения.

Впрочем, сами США по-прежнему настроены категорично: никаких запретов на евроатлантическую интеграцию Украины и других стран быть не может в принципе, как и вывода войск Альянса из Восточной Европы, а каждое государство, в том числе Украина, имеет полное право самостоятельно выбирать себе союзников.

Эти месседжи Блинкен многократно повторял и в Киеве, и в Берлине, а потом и в Женеве, уже после встречи с Лавровым, которая длилась меньше ожидаемого: полтора часа вместо двух.

Помимо привычных заверений о готовности и далее всячески поддерживать Украину, Блинкен сделал особый акцент на том, что любые агрессивные действия со стороны РФ обязательно вызовут "быстрые, жесткие и единые" санкции Запада.

Руководство США до сих пор пытается сгладить последствия состоявшейся в среду пресс-конференции Джо Байдена, где он де-факто провел линию между масштабной агрессией со стороны России и "небольшим вторжением", реакция на которые будет отличаться.

Эти слова президента США бурно обсуждались не только в Украине, но и в американском политикуме и медиа. Белый дом оперативно вышел с уточнением слов Байдена, а в четверг он лично разъяснил, что имел в виду на самом деле.

Мол, любое пересечение украинской границы российскими солдатами будет расцениваться как вторжение, но надо быть готовым и к другим вариантам гибридной агрессии, вроде кибератак, которые также получат отпор. После встречи в Женеве Блинкен повторил этот тезис.

Россия же продолжала уверять, что никаких агрессивных намерений против Украины у нее нет, а концентрация войск у границы – ее внутреннее дело. Лавров во время брифинга снова дал понять, что от изначальных требований к Западу Россия не отступит: НАТО должно прекратить расширение и отступить от границ РФ.

Примечательно, что по словам главы российского МИД, Украина не является главной темой всех текущих переговоров. По мнению Москвы, речь идет о более глобальных вещах, тогда как американцы наоборот, постоянно ставят ситуацию вокруг Украины в центр внимания.

Угроза вторжения России в Украину остается главной темой переговоров (фото: facebook.com / mod.mil.rus)

При этом Лавров не преминул в очередной раз озвучить весь набор традиционных штампов российской пропаганды: о Революции достоинства как об "антиконституционном перевороте", о законности "референдума" в Крыму, "государственном терроризме" в отношении "жителей Донбасса" и т.д. Таким образом, позиция РФ в целом никак не изменилась: ни по сути, ни стилистически.

В сухом остатке, результат женевской встречи – сообщение о том, что США на следующей неделе передадут России свои письменные ответы на российские предложения о "гарантиях", вместе с собственными опасениями и предложениями по деэскалации. После этого, как ожидается, Москва и Вашингтон проведут еще один раунд переговоров, вероятно, опять с участием Блинкена и Лаврова.

Таким образом, ожидаемый Украиной и Западом день Х – когда Москва выйдет из переговоров и, возможно, перейдет к новым агрессивным действиям в любом возможном формате, несколько сдвигается по времени.

Вероятность такого сценария, за последние несколько дней в целом и после женевской встречи в частности, точно не уменьшилась. В ожидании российской агрессии Украина продолжает получать от союзников средства для самообороны.

Так, Великобритания отправила Украине крупную партию противотанкового вооружения, а США разрешили странам Балтии передать Украине американские зенитные и противотанковые комплексы. В Черное море направляется испанский фрегат, а вдоль украино-российской границы курсируют американские разведывательные самолеты и беспилотники.

Тем временем, Россия активно накачивает военной техникой, оружием и боеприпасами оккупированные территории Донбасса, растет и группировка сил на границе с Украиной.

Массовую переброску техники и личного состава, в том числе с Дальнего Востока официальная Москва оправдывает запланированными на середину февраля учениями в Беларуси (что открывает еще одно потенциальное направление удара по Украине). Но, как сообщают западные медиа, многие солдаты до территории Беларуси "не доезжают", останавливаясь в российско-украинском приграничье.

Как отметил Блинкен после встречи с Лавровым, оценивать готовность России к агрессии против Украины надо не по словам, а по ее реальным действиям. И пока что Москва демонстративно повышает ставки.