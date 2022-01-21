Лавров пригрозив "найсерйознішими наслідками" за ігнорування вимог РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Сполученим Штатам серйозними наслідками, якщо вони ігноруватимуть вимоги РФ. Зокрема, ті, що озвучені в "гарантіях безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ .

"До Ентоні Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь РФ, пов'язаних в першу чергу з триваючим військовим освоєнням США і їх натовськими союзниками території України на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС додали, що наслідків можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на російські проекти угод щодо "гарантій безпеки".

"Письмову постатейну реакцію американської сторони на які ми очікуємо отримати наступного тижня", - додали у відомстві.