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Лавров пригрозив "найсерйознішими наслідками" за ігнорування вимог РФ

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Сполученим Штатам серйозними наслідками, якщо вони ігноруватимуть вимоги РФ. Зокрема, ті, що озвучені в "гарантіях безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"До Ентоні Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь РФ, пов'язаних в першу чергу з триваючим військовим освоєнням США і їх натовськими союзниками території України на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС додали, що наслідків можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на російські проекти угод щодо "гарантій безпеки".

"Письмову постатейну реакцію американської сторони на які ми очікуємо отримати наступного тижня", - додали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулися переговори між Лавровим і Блінкеном. Їх зустріч тривала близько 1,5 години.

Після переговорів Сергій Лавров заявив, що США і Росія домовилися, що Білий дім надасть письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Детальніше про зустріч дипломатів читайте в матеріалі РБК-Україна - "Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі".

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