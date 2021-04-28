Лавров объяснил, почему Путин не взял трубку от Зеленского

Президент России Владимир Путин не захотел говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после гибели четырех военных на Донбассе. В России объяснили, что российский лидер не хотел говорить о Донбассе.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью "РИА Новости", сообщает пресс-служба МИД России .

Запросы, поступавшие от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, а такоже от президента Украины Владимира Зеленского, касались темы урегулирования на Донбассе, сообщил Лавров. По его словам, об этом нужно говорить с "ЛНР" и "ДНР".

На вопрос о том, почему Лавров не брал трубку от Кулебы, а Путин - от Зеленского, он ответил: "Это означает, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта".

По его словам, российская сторона готова обсуждать только нормализацию двусторонних отношений.