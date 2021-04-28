Лавров пояснив, чому Путін не взяв трубку від Зеленського

Президент Росії Володимир Путін не схотів говорити з президентом України Володимиром Зеленським після загибелі чотирьох військових на Донбасі. У Росії пояснили, що російський лідер не хотів говорити про Донбас.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю "РИА Новости", повідомляє прес-служба МЗС Росії .

Запити, що надходили від голови МЗС України Дмитра Кулеби, а також від президента України Володимира Зеленського, стосувалися теми врегулювання на Донбасі, повідомив Лавров. За його словами, про це потрібно говорити з "ЛНР" і "ДНР".

На питання про те, чому Лавров не брав трубку від Кулеби, а Путін - від Зеленського, він відповів: "Це означає, що вони і в цьому напрямку своєї діяльності прагнуть переграти мінські домовленості і представити Росію як сторону конфлікту".

За його словами, російська сторона готова обговорювати тільки нормалізацію двосторонніх відносин.