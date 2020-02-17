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Лавров назвал условие для новой нормандской встречи

Новости » Политика     17.02.2020 - 12:54
Лавров назвал условие для новой нормандской встречи
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

Россия не видит прогресса в выполнении решений нормандского саммита в Париже

Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров отметил, что "утверждения Киева по проведению нормандского саммита в апреле - не более чем пожелания Киева".

"РФ пока не наблюдает прогресса в выполнении решений нормандского саммита в Париже" - заявил Лавров.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения следующего саммита в нормандском формате обсуждается, но дата не определена.

Кроме того, в России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

У Путина сомневаются в апрельской встрече в нормандском формате В России назвали условия для проведения нового нормандского саммита
Новости Украины ЛавровНормандский формат
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