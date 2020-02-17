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Лавров назвав умову для нової нормандської зустрічі

Новини » Політика     17.02.2020 - 12:54
Лавров назвав умову для нової нормандської зустрічі
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Росія не бачить прогресу у виконанні рішень нормандського саміту в Парижі

Новий саміт "нормандської четвірки" може відбутися після виконання рішень грудневої зустрічі, поки що особливого прогресу немає. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров зазначив, що "утвердження Києва щодо проведення нормандського саміту у квітні - не більше, ніж побажання Києва".

"РФ поки не спостерігає прогресу у виконанні рішень нормандського саміту в Парижі" - заявив Лавров.

Також прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що можливість проведення наступного саміту в нормандському форматі обговорюється, але дата не визначена.

Крім того, в Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливе без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

У Путіна сумніваються у квітневій зустрічі в нормандському форматі У Росії назвали умови для проведення нового нормандського саміту
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