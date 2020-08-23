Лавров назвал перспективным предложение Лукашенко изменить конституцию

В Москве считают перспективным предложение Александра Лукашенко изменить конституцию Беларуси. Оно свидетельствует о курсе на диалог с белорусами.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает агентство "Интерфакс".

"Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен", - сказал он.

Лавров также отметил, что Россия примет любое решение властей Беларуси в отношении диалога со своим населением.

Отметим, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.

Напомним, Александр Лукашенко в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа допустил проведение досрочных президентских выборов, для чего необходимо принять изменения в конституцию.