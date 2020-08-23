Лавров назвав перспективним пропозицію Лукашенко змінити конституцію

У Москві вважають перспективним пропозицію Олександра Лукашенка змінити конституцію Білорусі. Вона свідчить про курс на діалог з білорусами.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає агентство "Інтерфакс".

"Президент Лукашенко не раз висловлювався останнім часом в ході зустрічей з робочими колективами за діалог, в тому числі - найважливіша пропозиція - діалог про реформу конституції. Нам здається, що це той самий шлях, який вельми і вельми перспективний", - сказав він.

Лавров також зазначив, що Росія прийме будь-яке рішення влади Білорусі щодо діалогу зі своїм населенням.

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко в ході спілкування з робітниками Мінського заводу колісних тягачів 17 серпня допустив проведення дострокових президентських виборів, для чого необхідно прийняти зміни в конституцію.