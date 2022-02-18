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Лавров назвал "капризом" слова Зеленского о гарантиях безопасности для Украины

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Москва, Пятница 18 февраля 2022 15:31
Лавров назвал "капризом" слова Зеленского о гарантиях безопасности для Украины Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Там считают это "капризом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которого цитирует "ТАСС".

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз на ум пришел сегодня, хотя вчера он говорил лишь о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на самом высоком уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", - сказал Лавров.

Предыстория

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим глобальный документ с гарантиями безопасности, не хуже, чем у НАТО.

Впоследствии у Путина ответили на слова Зеленского, заявив, что "нужно учитывать интересы всех".

"Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вчера же Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым гарантиям безопасности. Москва предлагает Вашингтону заняться выработкой нового"уравнения безопасности".

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