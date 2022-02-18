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Лавров назвав "капризом" слова Зеленського про гарантії безпеки для України

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Москва, П'ятниця 18 лютого 2022 15:31
Лавров назвав "капризом" слова Зеленського про гарантії безпеки для України Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на слова президента України Володимира Зеленського щодо надання Києву гарантій безпеки. Там вважають це "капризом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитує "ТАСС".

"Ми готові обговорювати саме такі варіанти: не безпека України, просто тому, що Зеленському такий каприз на думку прийшов сьогодні, хоча вчора він говорив лише про вступ до НАТО, а безпеку всіх країн нашого регіону, регіону ОБСЄ, на міцній основі документів, підписаних на найвищому рівні та викладають неподільність безпеки у всій повноті цього основоположного принципу", - сказав Лавров.

Передісторія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки, не гірші ніж у НАТО.

Згодом у Путіна відповіли на слова Зеленського, заявивши, що "потрібно враховувати інтереси всіх".

"Не можна обговорювати гарантії безпеки однієї країни, не враховуючи інтереси всіх", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Вчора ж Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свою реакцію на відповідь США за так званими гарантіями безпеки. Москва пропонує Вашингтону зайнятися виробленням нового "рівняння безпеки".

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