Лавров назвав "капризом" слова Зеленського про гарантії безпеки для України
У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на слова президента України Володимира Зеленського щодо надання Києву гарантій безпеки. Там вважають це "капризом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитує "ТАСС".
"Ми готові обговорювати саме такі варіанти: не безпека України, просто тому, що Зеленському такий каприз на думку прийшов сьогодні, хоча вчора він говорив лише про вступ до НАТО, а безпеку всіх країн нашого регіону, регіону ОБСЄ, на міцній основі документів, підписаних на найвищому рівні та викладають неподільність безпеки у всій повноті цього основоположного принципу", - сказав Лавров.
Передісторія
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки, не гірші ніж у НАТО.
Згодом у Путіна відповіли на слова Зеленського, заявивши, що "потрібно враховувати інтереси всіх".
"Не можна обговорювати гарантії безпеки однієї країни, не враховуючи інтереси всіх", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Вчора ж Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свою реакцію на відповідь США за так званими гарантіями безпеки. Москва пропонує Вашингтону зайнятися виробленням нового "рівняння безпеки".