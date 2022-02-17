Новое "уравнение безопасности". Россия отреагировала на ответ США по гарантиям (полный текст)

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым гарантиям безопасности. Москва предлагает Вашингтону заняться выработкой нового "уравнение безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ , опубликованный "РИА Новости".

В частности, российская сторона раскритиковала нежелание США и НАТО отозвать обещание Украине о вступление в Североатлантический альянс, отказаться от политики открытых дверей, а также обвинения в свой адрес по поводу захвата Крыма, оккупации Донбасса и нынешней эскалации на украинских границах.

"Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности", - говорится в документе.

Также говорится о том, что необходимым компонентом нового "уравнения безопасности" должно стать новое соглашения по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования.

Что содержится в российском ответе

Документ состоит из нескольких пунктов, которые можно представить тезисно в следующем виде: