Лавров нафантазував умову для "права на існування" України

Лавров серед іншого поставив під сумнів слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "російський і український народи - це один народ, у цьому сенсі вся Україна наша". Лавров дав зрозуміти, що особисто він вважає неправдою.

"Це неправда. Україна має право на існування за умови, що "відпустить" людей", - заявив російський міністр.

При цьому Лавров знову згадав про псевдореферендуми, які "проводилися" під російським контролем на тимчасово окупованих територіях України. Він заявив, що ці території, мовляв, "вирішили", що вони належать РФ.

Однак Лаврову довелося виправдовуватися після того, як його напряму запитали - чи знає він про те, що більшість людей на окупованих територіях не хотіли російського вторгнення. У відповідь міністр чомусь згадав про "демократію" і заявив, що люлі, мовляв, "проголосували, висловили свою думку".

Після цього журналістка поставила йому пряме запитання - чи вторглася Росія в Україну. Лаврову знову довелося викручуватися, заявивши про "спеціальну військову операцію із захисту людей" і звинувативши журналістку в бажанні "щось сьогодні продати".

"Розумію, що Вам потрібно щось сьогодні продати. Але якщо ви піднімаєте і зачіпаєте настільки серйозні теми, рекомендую вивчити історію існування України після 2014 року. У мене є матеріали", - роздратовано заявив він.