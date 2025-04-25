Лавров: Кремль готовий до угоди зі США щодо України, але є умова

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий досягти угоди зі США щодо України. Однак зазначив, що деякі елементи необхідно "доопрацювати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CBC News .

Крім заяви про угоду, Лавров висловився про президента США Дональда Трампа і його зусилля закінчити війну в Україні.

"Президент Сполучених Штатів вважає, і я думаю, що справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав глава МЗС РФ.

Його заяви прозвучали після того, як у ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала ударів по Києву, де є загиблі і десятки постраждалих, а також по інших містах України. Видання зазначає, що атака на столицю була найсмертоноснішою за останні місяці і сталася тоді, коли Трамп просуває свою пропозицію щодо завершення війни.

На запитання ведучої, навіщо було скоєно вбивства мирних жителів після того, як Україна ще в березні заявила готовність до припинення вогню, Лавров почав говорити типові пропагандистські гасла РФ.

"Ми наносимо удари тільки по військових цілях або цивільних об'єктах, які використовують військові. Путін говорив про це багато разів", - відповів глава російського МЗС.

Говорячи знову на тему переговорів з Україною, Лавров заявив, що є "кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку". Однією з них він назвав те, що Трамп, ймовірно, єдиний лідер на Землі, "який усвідомив необхідність усунення корінних причин цієї ситуації".