Лавров: Кремль готов к сделке с США по Украине, но есть условие
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готов достичь соглашения с США по Украине. Однако отметил, что некоторые элементы необходимо "доработать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CBC News.
Помимо заявление о сделке, Лавров высказался о президенте США Дональде Трампе и его усилиям закончить войну в Украине.
"Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что справедливо, что мы движемся в правильном направлении", - сказал глава МИД РФ.
Его заявления прозвучали после того, как в ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла удары по Киеву, где есть погибшие и десятки пострадавших, а также по другим городам Украины. Издание отмечает, что атака на столицу была самой смертоносной за последние месяцы и произошла тогда, когда Трамп продвигает свое предложение по завершению войны.
На вопрос ведущей, зачем были совершены убийства мирных жителей после того, как Украина еще в марте заявлена готовности к прекращению огня, Лавров начал говорить типичные пропагандистские лозунги РФ.
"Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используют военные. Путин говорил об этом много раз", - ответил глава российского МИД.
Говоря вновь на тему переговоров с Украиной, Лавров заявил, что есть "несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении". Одним из них он назвал то, что Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, "который осознал необходимость устранения коренных причин этой ситуации".
Реакция Трампа на атаку РФ и достижение мира
Напомним, вчера президент США заявил, что недоволен тем, что Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Он потребовал прекратить войну.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп, не уточнив, кого из Владимиров он имеет ввиду.
Ранее Трамп заявлял, что между Украиной и Россией на этой неделе может быть достигнута сделка, добавив, что обе страны вместе с США смогут заработать состояния.
Также отметим, что на прошлой неделе между США, Украиной и некоторыми представителями Европы прошла встреча в Париже. После исходя из СМИ стало известно, что на этой неделе, 23 апреля, должна пройти еще одна встреча, но она уже будет в Лондоне. Как утверждается, данная встреча должна была стать финальной, чтобы согласовать единую позицию по окончанию войны, после чего спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф передал бы соответствующую информацию Москве.
Однако встреча в Лондоне была сорвана и прошла с участием чиновников более низшего ранга (за исключением Украины). В СМИ причиной называли якобы то, что план Трампа предусматривает признание Америкой Крыма российским, но Владимир Зеленский заявил на днях журналистам, что Украина не признает Крым российским. Вскоре Трамп написал в своих соцсетях, а после тот же месседж сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, что никто не требует конкретно Украину признавать Крым российским. Однако, согласно информации в СМИ, европейские страны тоже выступают против признания украинского полуострова территорией РФ.
Несмотря на измененный формат встречи, в Лондоне присутствовал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи в Лондоне был сформирован новый документ по вопросу Украины. Он также добавил, что этот документ уже передан Трампу.
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