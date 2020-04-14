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В Лавре коронавирусом заразились почти 100 человек

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 20:50
В Лавре коронавирусом заразились почти 100 человек
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Известно о двух случаях смерти

На территории Киево-Печерской Лавры подтвердили почти 100 случаев заражения коронавирусом. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, от COVID-19 уже скончались два человека, заразившихся на территории монастыря.

"Я уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской Лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших на коронавирус. И, к сожалению, есть два летальных случая", - сообщил президент.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в Лавре демонстрирует , что нельзя относиться к болезни легкомысленно.

"Поэтому в очередной раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома. И я рад, что, согласно социологическим опросам, 90% украинцев так и планируют сделать. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами: вы сможете увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах", - заявил Зеленский.

Резюмируя, глава государства подчеркнул, что дальнейшие сроки карантина в Украине будут зависеть от поведения и дисциплины украинцев во время Пасхальных праздников.

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Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса на территории Киево-Печерской лавры, городская власть приняла решение о закрытия монастыря на карантин.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня в Лавре обнаружили еще двух инфицированных коронавирусом. Также сообщалось о второй смерти от вируса на территории монастыря.

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