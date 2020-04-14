Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также умер монах Почаевской лавры, которому было 42 года

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской лавре обнаружили еще двух инфицированных коронавирусом. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, по словам Кличко, умер монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован.

"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два зарегистрированы в Киево-Печерской Лавре. Также летальный случай - это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован. Мужчине было 42 года", - сообщил мэр.

Кличко заверил, что на территории Лавры усилен карантин.

"Вчера мы усилили карантин. На территории Лавры поставили 4 поста... Также Нацгвардия и полиция контролируют выходы с территории. Попасть туда можно только по спецразрешению. Вчера мы направили медбригады в Лавру. Обследование прошли 230 служителей Лавры и 68 учеников духовной семинарии. Среди них обнаружили больных, двоих госпитализировали, один отказался от госпитализации", - заявил он.

Напомним, 13 апреля Киево-Печерская Лавра подтвердила второй случай смерти от коронавируса в монастыре.

Как писало РБК-Украина, в Александровскую больницу госпитализировали настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла. Всего в монастыре коронавирусом заразились больше 90 человек.

В связи со вспышкой инфекции в Лавре киевские власти решили закрыть монастырь на карантин.