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Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за более 90 случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 12:10
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за более 90 случаев COVID-19
Фото: Киево-Печерская лавра (lavra.ua)

Кличко просит правоохранителей проконтролировать закрытие лавры на карантин

Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, такое решение было принято, в связи с более 90 случаями коронавируса, выявленными в лавре.

"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин… Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, шестьдесят три в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания", - сообщил Кличко.

Также мэр Киева обратился к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение решения о закрытии лавры на карантин.

Ранее РБК-Украина писало, что настоятеля Киево-Печерской лавры, где произошла вспышка коронавируса, владыку Павла госпитализировали в Александровскую больницу.

Также в воскресенье, 12 апреля, стало известно о смерти монаха Киево-Печерской лавры. В лавре заявили, что в результате продолжительной болезни скончался архимандрит Нектарий. Священник ушел из жизни на 74-году жизни.

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