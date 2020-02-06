Лавина в Турции: число жертв превысило 40

Фото: лавина в Турции (hurriyet.com.tr)

Около 50 человек получили повреждения

Количество погибших в результате схождения лавины на автомобильную дорогу в Турции возросло до 41. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, спасатели в четверг, 6 февраля, продолжили поисковую операцию на месте схождения лавины в восточной турецкой провинции Ван. По состоянию на сегодня количество погибших в результате схождения лавины достигло 41.

В турецком Министерстве здравоохранения рассказали, что сейчас в больницах находятся еще 47 человек, которые получили травмы в результате инцидента. Еще шестеро находятся в реанимации, но их состояние некритическое.

Напомним, в среду, 4 февраля, на востоке Турции произошло схождение лавины на автомобильную дорогу. Под лавиной оказались микроавтобус и снегоуборочная машина, которые двигались по шоссе Ван-Бахчесарай.

Также РБК-Украина писало, что на поиски пропавших прибыла большая группа турецких спасателей, которым удалось освободить из снежной ловушки 7 человек. Во время поисковой операции произошло схождение второй лавины, которая накрыла спасателей. Ранее было известно о как минимум 38 погибших в результате инцидента.

Кроме того, в США на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.