ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лавина в Турции: число погибших резко возросло

Новости » В мире     05.02.2020 - 14:35
Лавина в Турции: число погибших резко возросло
Фото: сход лавины в Турции на автодорогу (hurriyet.com.tr)

Погибли по меньшей мере 21 человек

Вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает Hurriyet.

По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото: hurriyet.com.tr

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в турецкой провинции Ван во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшеюся по шоссе Ван-Бахчесарай. В результате схода лавины погибли пять человек. Еще двое считались пропавшими без вести.

Напомним, в Гималаях на высоте более 3 тыс. метров над уровнем моря в результате схода лавины пропали семь человек.

Также ранее РБК-Украина писало, что в США на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Также сообщалось, что на самой высокой вершине Альп Монблане в конце ноября сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников.

В Карпатах в ближайшие дни сохранится лавинная опасность Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Новости Украины Турциялавина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь