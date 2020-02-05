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В Турции лавина сошла на автодорогу, погибли 5 человек

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 11:54
В Турции лавина сошла на автодорогу, погибли 5 человек
Фото: сход лавины в Турции на автодорогу (ntv.com.tr)

Во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину

В турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли пять человек и еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

Во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшеюся по шоссе Ван-Бахчесарай.

"Семь человек были спасены во время поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Білмез.

Как сообщается, двое людей все еще могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в горах Гималаях на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в результате схода лавины пропали семь человек.

Также ранее РБК-Украина писало, что в США на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Также сообщалось, что на самой высокой вершине Альп Монблане в конце ноября сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. По словам сотрудника итальянской горной спасательной службы, в результате схода лавины погибли двое лыжников. Они находились вне подготовленных трасс.

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