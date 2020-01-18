В США на горнолыжном курорте сошла лавина, есть жертвы

Иллюстративное фото (twitter.com/tonsalltv)

В США в результате схода лавины один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы

На горнолыжном курорте в Северной Калифорнии в США в результате схода снежной лавины погиб лыжник. Об этом телеканалу NBC News сообщил местный шериф, передает РБК-Украина.

Еще один лыжник получил серьезные травмы ног и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени на лыжном горнолыжном курорте "Альпийские луга" около озера Тахо.

Сразу после схода лавины и сообщений о пребывании людей на месте инцидента правоохранители организовали поиски.

Местные власти считают, что вследствие схода лавины больше никто не пострадал.

Wow......if you are skiing today, be careful. We already had one avalanche @squawalpine today. There is a lot of activity on the slopes with the heavy new snow causing this....#AlpineMeadows #Avalanche https://t.co/U5omeLo0aI — Jason Meshekow, AMS (@realwxforecast) January 17, 2020

Отмечается, что накануне в районе озера Тахо выпало около 50 см снега.

Курорт "Альпийские луга" находится примерно в 115 милях к северо-востоку от столицы штата Калифорния, города Сакраменто.

Напомним, ранее на высочайшей вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. По словам сотрудника итальянской горной спасательной службы, в результате схода лавины погибли двое лыжников. Они находились вне подготовленных трасс.

В ноябре в австрийских Альпах в результате схода лавины погибли два гражданина Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами. Еще один мужчина пострадал, но ему удалось выжить.