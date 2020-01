В США на горнолыжном курорте сошла лавина, есть жертвы

В США в результате схода лавины один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы

На горнолыжном курорте в Северной Калифорнии в США в результате схода снежной лавины погиб лыжник. Об этом телеканалу NBC News сообщил местный шериф, передает РБК-Украина.

Еще один лыжник получил серьезные травмы ног и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени на лыжном горнолыжном курорте "Альпийские луга" около озера Тахо.

Сразу после схода лавины и сообщений о пребывании людей на месте инцидента правоохранители организовали поиски.

Местные власти считают, что вследствие схода лавины больше никто не пострадал.

Wow......if you are skiing today, be careful. We already had one avalanche @squawalpine today. There is a lot of activity on the slopes with the heavy new snow causing this....#AlpineMeadows #Avalanche https://t.co/U5omeLo0aI