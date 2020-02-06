Лавина в Туреччині: кількість жертв перевищила 40

Фото: лавина в Туреччині (hurriyet.com.tr)

Близько 50 людей зазнали ушкоджень

Кількість загиблих в результаті сходження лавини на автомобільну дорогу в Туреччині зросла до 41. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, рятувальники у четвер, 6 лютого, продовжили пошукову операцію на місці сходження лавини у східній турецькій провінції Ван. Станом на сьогодні кількість загиблих внаслідок сходження лавини досягла 41.

У турецькому Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що зараз у лікарнях перебуває ще 47 людей, які отримали травми внаслідок інциденту. Ще шестеро перебувають в реанімації, але їх стан некритичний.

Нагадаємо, у середу, 4 лютого, на сході Туреччини сталося сходження лавини на автомобільну дорогу. Під лавиною опинилися мікроавтобус та снігоприбиральна машина, які рухалися по шосе Ван-Бахчесарай.

Також РБК-Україна писало, що на пошуки зниклих прибула велика група турецьких рятувальників, яким вдалося звільнити зі снігової пастки 7 осіб. Під час пошукової операції сталося сходження другої лавини, яка накрила рятувальників. Раніше було відомо про щонайменше 38 загиблих внаслідок інциденту.

Крім того, що у США на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії сталося сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.