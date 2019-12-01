В Альпах в результате схождения лавины погибли двое лыжников

Фото: Альпы (pixabay.com)

Погибшие были гражданами Италии

На самой высокой вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам сотрудника итальянской горной спасательной службы, в результате схождения лавины погибли двое лыжников. Они находились вне подготовленных трасс.

Представители итальянской пограничной полиции в расположенном вблизи горы муниципалитете Курмайор впоследствии отметили, что погибшие были гражданами Италии.

Отмечается, снежная лавина сошла на высоте 3000 метров неподалеку от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны. Этот район между Италией и Францией считается популярным среди фрирайдеров.

Напомним, 11 ноября в австрийских Альпах в результате схождения лавины погибли двое граждан Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами. Еще один мужчина пострадал, но ему удалось выжить.

Мужчины катались на лыжах на трассе и попали в лавину. Они работали в компании, которая специализируется на приключенческих путешествиях в зимних видах спорта

Также РБК-Украина писало, что в августе в Альпах при падении легкомоторного самолета погибли три человека. Самолет упал в швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон.