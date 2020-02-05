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Лавина у Туреччині: кількість загиблих різко зросла

Новини » В світі     05.02.2020 - 14:35
Лавина у Туреччині: кількість загиблих різко зросла
Фото: схід лавини в Туреччині на автодорогу (hurriyet.com.tr)

Загинула щонайменше 21 людина

Внаслідок сходження лавини у турецькій провінції Ван загинули щонайменше 21 особа. Про це повідомляє Hurriyet.

За словами губернатора регіону Мехмета Емін Білмеза загинули 8 жандармів, 3 охоронці, 1 пожежний і 9 цивільних осіб. Він також повідомив, що під снігом ще можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: hurriyet.com.tr

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в турецькій провінції Ван під час поганої погоди снігової хвилею накрило мікроавтобус і снігоприбиральну машину, що пересувалася по шосе Ван-Бахчесарай. Повідомлялося про п'ять загиблих. Ще двоє вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, в Гімалаях на висоті понад 3 тис. метрів над рівнем моря в результаті сходу лавини зникли сім осіб.

Також раніше РБК-Україна писало, що у США на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії відбулося сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.

Також повідомлялося, що на найвищій вершині Альп Монблані в кінці листопада зійшла лавина, накривши снігом декількох лижників.

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