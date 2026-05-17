UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Латвії знову попереджали про повітряну загрозу через невідомий дрон

09:32 17.05.2026 Нд
2 хв
Безпілотник зафіксували біля кордону з РФ
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Латвії знову попереджали про повітряну загрозу через невідомий дрон (Getty Images)

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі у низці прикордонних з Росією районах через появу невідомого дрона в небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу збройних сил Латвії.

Латвійські збройні сили зазначили, що спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.

Армія посилила потенціал протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.

"Поки триває російська агресія в Україні, можливі повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього", - йдеться у заяві.

Мешканців закликали сховатися, дотримуючись дотримуйтесь принципу "двох стін", закрити вікна та двері.

Згодом в латвійські армії повідомили, що повітряна загроза усунута.

Там також підтвердили, що в повітряний простір Латвії влетів один безпілотник. Згодом дрон залишив повітряний простір країни.

Були задіяні винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО в Балтії.

Дрони у Латвії та Фінляндії

Нагадаємо, у ніч на 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів.

За даними місцевих ЗМІ, один з безпілотників потрапив у нафтовий резервуар у місті Резекне.

Тим часом Фінляндія не стала перехоплювати дрони, які порушили її повітряний простір, оскільки вони перебували надто близько до кордону з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛатвіяВійна в УкраїніДрони