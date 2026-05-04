ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фінляндія не збила дрони, які летіли в РФ, і назвала причину

19:01 04.05.2026 Пн
2 хв
Дрони рухалися вздовж кордону і згодом покинули повітряний простір
aimg Марія Науменко
Фінляндія не збила дрони, які летіли в РФ, і назвала причину Фото: російський дрон типу "Шахед" (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Фінляндія не стала перехоплювати дрони, які порушили її повітряний простір, оскільки вони перебували надто близько до кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Читайте також: Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили посилення ППО та новий пакет допомоги

У Збройних силах Фінляндії пояснили, що у мирний час перехоплення безпілотників неможливе безпосередньо біля кордону або в повітряному просторі іншої держави.

Також військові зауважили, що не діють, поки об’єкт не ідентифіковано, і утримуються від перехоплення, якщо існує ризик, що уламки або боєприпаси можуть впасти на територію Росії.

За попередніми даними, дрони залетіли до Фінляндії з півдня, деякий час рухалися вздовж кордону, а згодом повернули на схід і залишили повітряний простір країни.

Для контролю ситуації у районі Котка та Хаміна на сході Фінської затоки тимчасово запровадили обмеження на польоти. Це дозволило військовим діяти у більш контрольованих умовах у разі необхідності перехоплення.

Розслідування інциденту проводить Прикордонна служба. Водночас у Збройних силах не уточнюють, чи вдалося встановити походження дронів.

Нагадаємо, 3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Дрон зафіксували над муніципалітетом Віролахті, який межує з Ленінградською областю.

Тип і походження апарата встановити не вдалося. Згодом він залишив повітряний простір країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Фінляндія Дрони
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори