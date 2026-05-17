RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Латвии снова предупреждали о воздушной угрозе из-за неизвестного дрона

09:32 17.05.2026 Вс
2 мин
Беспилотник зафиксировали возле границы с РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Латвии снова предупреждали о воздушной угрозе из-за неизвестного дрона (Getty Images)

Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в ряде приграничных с Россией районах из-за появления неизвестного дрона в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Латвии.

Латвийские вооруженные силы отметили, что совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

Армия усилила потенциал противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

"Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможны повторения случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", - говорится в заявлении.

Жителей призвали спрятаться, соблюдая придерживайтесь принципа "двух стен", закрыть окна и двери.

Впоследствии в латвийской армии сообщили, что воздушная угроза устранена.

Там также подтвердили, что в воздушное пространство Латвии влетел один беспилотник. Впоследствии дрон покинул воздушное пространство страны.

Были задействованы истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии.

Дроны в Латвии и Финляндии

Напомним, в ночь на 7 мая неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии со стороны России. Воздушные силы страны сообщили о падении двух дронов.

По данным местных СМИ, один из беспилотников попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

Между тем Финляндия не стала перехватывать дроны, которые нарушили ее воздушное пространство, поскольку они находились слишком близко к границе с Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛатвияВойна в УкраинеДрони