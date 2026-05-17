В Латвии снова предупреждали о воздушной угрозе из-за неизвестного дрона

Латвийские вооруженные силы отметили, что совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

Армия усилила потенциал противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

"Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможны повторения случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", - говорится в заявлении.

Жителей призвали спрятаться, соблюдая придерживайтесь принципа "двух стен", закрыть окна и двери.

Впоследствии в латвийской армии сообщили, что воздушная угроза устранена.

Там также подтвердили, что в воздушное пространство Латвии влетел один беспилотник. Впоследствии дрон покинул воздушное пространство страны.

Были задействованы истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии.