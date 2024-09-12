У Латвії запропонували не визнавати дипломи, отримані в Росії після початку війни в Україні
Латвія не визнаватиме документи про освіту, отримані в Росії після 24 лютого 2022 року - дати початку повномасштабної війни РФ проти України. Такі зміни до законодавства запропонували внести депутати Національного об'єднання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Опозиційні депутати висловили занепокоєння тим, що Росія активно залучає студентів з Латвії та інших європейських країн до своїх вишів. На їхню думку, після повернення на батьківщину ці випускники можуть сприяти поширенню російського впливу.
Національне об'єднання зазначає, що серед громадян Латвії, затриманих Службою державної безпеки торік, є ті, хто навчався або продовжує навчатися в Росії.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що ці поправки можуть знизити інтерес молоді до участі в пропагандистських заходах і зменшити загрози національній безпеці.
Відносини Латвії та Росії
Відносини між Росією і Латвією останніми роками істотно загострилися, що безпосередньо позначилося на роботі російських дипломатів у цій балтійській країні.
У зв'язку з геополітичною ситуацією і загостренням відносин між Росією і західними країнами, включно з країнами Балтії, становище російських дипломатів у Латвії стало вкрай складним. Обидві країни неодноразово вдавалися до цього кроку, звинувачуючи одна одну в шпигунстві, втручанні у внутрішні справи та інших порушеннях дипломатичних норм.
Російському посольству в Латвії було істотно обмежено можливості роботи, включно зі складнощами з отриманням віз для російських дипломатів і членів їхніх сімей, а також обмеженнями на пересування територією країни.
Президент Латвії Едгар Рінкевичс оголосив 8 вересня про те, що в східній частині країни було виявлено російський безпілотник, що впав.
За попередніми даними, це був дрон моделі Shahed, оснащений вибухівкою. У зв'язку з цим інцидентом латвійська влада ініціювала розслідування для з'ясування всіх обставин того, що сталося.
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