В Латвии предложили не признавать дипломы, полученные в России после начала войны в Украине

Латвия не будет признавать документы об образовании, полученные в России после 24 февраля 2022 года - даты начала полномасштабной войны РФ против Украины. Такие изменения в законодательство предложили внести депутаты Национального объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Оппозиционные депутаты выразили обеспокоенность тем, что Россия активно привлекает студентов из Латвии и других европейских стран в свои вузы. По их мнению, по возвращении на родину эти выпускники могут способствовать распространению российского влияния. Национальное объединение отмечает, что среди граждан Латвии, задержанных Службой государственной безопасности в прошлом году, есть те, кто учился или продолжает учиться в России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данные поправки могут снизить интерес молодежи к участию в пропагандистских мероприятиях и уменьшить угрозы национальной безопасности.