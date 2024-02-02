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У Латвії запропонували перевірити іноземних співробітників компаній на проросійські погляди

Фото: у Латвії запропонували перевірити іноземних співробітників компаній на проросійські погляди (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Міністерство закордонних справ Латвії вимагає оцінити іноземних громадян на погляди щодо російської агресії. Таким чином пропонується здійснити перевірку на стратегічно важливих компаніях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Латвії.

У латвійському відомстві запропонували галузевим міністерствам і держустановам перевірити на підтримку агресії Росії проти України громадян третіх країн, включно з росіянами та білорусами, які обіймають високі посади у великих латвійських компаніях.

У разі виявлення таких осіб та їх причетності до агресії, здійсненої режимом Путіна, МЗС пропонує застосувати до цих осіб обмежувальні заходи Європейського Союзу.

 

Ставлення Литви до Росії

Нещодавно міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Також президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом добиватися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей.

До цього в уряді Литви провели нараду, присвячену можливостям недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.

Також напередодні Сейм Латвії офіційно заборонив спортсменам збірних країни грати проти збірних Росії та Білорусі.

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Латвія