У Латвії запропонували перевірити іноземних співробітників компаній на проросійські погляди

У латвійському відомстві запропонували галузевим міністерствам і держустановам перевірити на підтримку агресії Росії проти України громадян третіх країн, включно з росіянами та білорусами, які обіймають високі посади у великих латвійських компаніях.

У разі виявлення таких осіб та їх причетності до агресії, здійсненої режимом Путіна, МЗС пропонує застосувати до цих осіб обмежувальні заходи Європейського Союзу.