В Латвии предложили проверить иностранных сотрудников компаний на пророссийские взгляды

Министерство иностранных дел Латвии требует оценить иностранных граждан относительно их мнения о российской агрессии. Таким образом, предлагается осуществить проверку на стратегически важных компаниях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Латвии.
В латвийском ведомстве предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить в поддержку агрессии России против Украины граждан третьих стран, включая россиян и белорусов, занимающих высокие должности в крупных латвийских компаниях.
В случае выявления таких лиц и причастности к агрессии, осуществленной режимом Путина, МИД предлагает применить к этим лицам ограничительные меры Европейского Союза.
Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.
Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.
До этого в правительстве Литвы провели совещание, посвященное возможностям недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.
Также накануне Сейм Латвии официально запретил спортсменам сборных страны играть против сборных России и Беларуси.
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