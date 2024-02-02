В Латвии предложили проверить иностранных сотрудников компаний на пророссийские взгляды

В латвийском ведомстве предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить в поддержку агрессии России против Украины граждан третьих стран, включая россиян и белорусов, занимающих высокие должности в крупных латвийских компаниях.

В случае выявления таких лиц и причастности к агрессии, осуществленной режимом Путина, МИД предлагает применить к этим лицам ограничительные меры Европейского Союза.