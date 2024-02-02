У Латвії запропонували перевірити іноземних співробітників компаній на проросійські погляди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Латвії.

У латвійському відомстві запропонували галузевим міністерствам і держустановам перевірити на підтримку агресії Росії проти України громадян третіх країн, включно з росіянами та білорусами, які обіймають високі посади у великих латвійських компаніях.

У разі виявлення таких осіб та їх причетності до агресії, здійсненої режимом Путіна, МЗС пропонує застосувати до цих осіб обмежувальні заходи Європейського Союзу.

"З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, латвійська влада постійно працює над тим, щоб виявити та запобігти діяльності в Латвії будь-яких осіб з Росії або інших третіх країн, пов'язаних з режимом Путіна та його агресією проти України", - заявив міністр закордонних справ Кріш'яніс Каріньш.