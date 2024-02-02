В Латвии предложили проверить иностранных сотрудников компаний на пророссийские взгляды

Министерство иностранных дел Латвии требует оценить иностранных граждан относительно их мнения о российской агрессии. Таким образом, предлагается осуществить проверку на стратегически важных компаниях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Латвии.

В латвийском ведомстве предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить в поддержку агрессии России против Украины граждан третьих стран, включая россиян и белорусов, занимающих высокие должности в крупных латвийских компаниях.

В случае выявления таких лиц и причастности к агрессии, осуществленной режимом Путина, МИД предлагает применить к этим лицам ограничительные меры Европейского Союза.

"С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, латвийские власти постоянно работают над тем, чтобы выявить и предотвратить деятельность в Латвии любых лиц из России или других третьих стран, связанных с режимом Путина и его агрессией против Украины", - заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.