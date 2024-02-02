В Латвии предложили проверить иностранных сотрудников компаний на пророссийские взгляды
Министерство иностранных дел Латвии требует оценить иностранных граждан относительно их мнения о российской агрессии. Таким образом, предлагается осуществить проверку на стратегически важных компаниях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Латвии.
В латвийском ведомстве предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить в поддержку агрессии России против Украины граждан третьих стран, включая россиян и белорусов, занимающих высокие должности в крупных латвийских компаниях.
В случае выявления таких лиц и причастности к агрессии, осуществленной режимом Путина, МИД предлагает применить к этим лицам ограничительные меры Европейского Союза.
"С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, латвийские власти постоянно работают над тем, чтобы выявить и предотвратить деятельность в Латвии любых лиц из России или других третьих стран, связанных с режимом Путина и его агрессией против Украины", - заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.
По его словам, эта непрерывная работа продолжается, и для ее достижения ведомство обратилось в профильные министерства с просьбой оценить, занимают ли высокие должности в важных латвийских компаниях граждане третьих стран, поддерживающих режим Путина и его агрессию против Украины.
Отношение Литвы к России
Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.
Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.
До этого в правительстве Литвы провели совещание, посвященное возможностям недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.
Также накануне Сейм Латвии официально запретил спортсменам сборных страны играть против сборных России и Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.