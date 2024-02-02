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В Латвии предложили проверить иностранных сотрудников компаний на пророссийские взгляды

Латвия, Пятница 02 февраля 2024 13:41
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В Латвии предложили проверить иностранных сотрудников компаний на пророссийские взгляды Фото: в Латвии предложили проверить иностранных сотрудников компаний на пророссийские взгляды (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министерство иностранных дел Латвии требует оценить иностранных граждан относительно их мнения о российской агрессии. Таким образом, предлагается осуществить проверку на стратегически важных компаниях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Латвии.

В латвийском ведомстве предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить в поддержку агрессии России против Украины граждан третьих стран, включая россиян и белорусов, занимающих высокие должности в крупных латвийских компаниях.

В случае выявления таких лиц и причастности к агрессии, осуществленной режимом Путина, МИД предлагает применить к этим лицам ограничительные меры Европейского Союза.

"С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, латвийские власти постоянно работают над тем, чтобы выявить и предотвратить деятельность в Латвии любых лиц из России или других третьих стран, связанных с режимом Путина и его агрессией против Украины", - заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

По его словам, эта непрерывная работа продолжается, и для ее достижения ведомство обратилось в профильные министерства с просьбой оценить, занимают ли высокие должности в важных латвийских компаниях граждане третьих стран, поддерживающих режим Путина и его агрессию против Украины.

Отношение Литвы к России

Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.

До этого в правительстве Литвы провели совещание, посвященное возможностям недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

Также накануне Сейм Латвии официально запретил спортсменам сборных страны играть против сборных России и Беларуси.

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