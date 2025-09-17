В Латвії викрили шпигуна, який передавав Росії дані про військові об’єкти

У Ризі арештований чоловік, який передавав Росії секретні дані про військові об'єкти та присутність НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Служба державної безпеки Латвії повідомила про арешт підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Його затримали ще 27 серпня і зараз проти нього розпочато кримінальний процес за незаконне збирання та передачу інформації іноземній розвідці.

За даними СДБ, чоловік передавав російській розвідці відомості про:

розташування та планування військових об’єктів;

системи безпеки і будівництво нових об’єктів;

навчання військовослужбовців;

присутність солдатів інших країн НАТО на території Латвії.

Спецслужби вважають, що інформація могла бути використана проти безпеки Латвії та інших країн Балтії.

СДБ провела слідчі дії на чотирьох об’єктах у Ризі та її околицях, пов’язаних із затриманим. Під час обшуків були вилучені носії даних та документи, які зараз проходять детальне дослідження.

На час розслідування підозрюваному обрано арешт.